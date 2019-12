Região da 44 deve receber mais de um milhão de pessoas até o último dia do ano

De acordo com a Associação dos empresários da Rua 44 (AER44), os comerciantes esperam, desde o dia 1º de dezembro até o último dia deste ano, a soma, de mais de um milhão de pessoas na região do centro de compras. Além de clientes comerciantes que compra para abastecer lojas no interior e em outros estados do Brasil, as compras, agora, são de produtos para Natal e Ano Novo deixados para serem comprados de última hora.

A grande movimentação já causa impactos no trânsito desde esta sexta-feira (20/12). Os motoristas enfrentaram congestionamento nas principais vias de acesso ao centro comercial, já que na Rodoviária, o movimento de embarque e desembarque também aumentou cerca de 50%.

Trânsito na Região da 44

A Secretaria de Trânsito de Goiânia (SMT) implantou mudanças nos acessos à região da Rua 44. Desde o dia 19 de dezembro, com o objetivo de facilitar a circulação de automóveis no local, foram colocadas duas alternativas para quem usa a Marginal Botafogo no sentido do Centro da cidade e para os usuários da Rua 227 e quem usa Rua 67-A.

Já quem utiliza a Rua 227 e não pode mais entrar na Marginal Botafogo tem a opção de circular a Avenida Independência em direção à Avenida Contorno, que dá acesso ao centro de compras da Rua 44. A outra opção é seguir pela Marginal Botafogo até o cruzamento da Avenida Um e virar à esquerda, próximo à região da Pecuária de Goiânia, que também dá acesso ao local.