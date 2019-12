Buscas por turista desaparecido na Chapada dos Veadeiros chegam ao 21º dia

O Corpo de Bombeiros informou neste domingo (22/12), que as buscas pelo turista desaparecido Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que desapareceu na região do Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, interior de Goiás, chegaram ao 21° dia. Ainda de acordo com a corporação, as buscas ganharam reforços desde este sábado (21) com mais 11 bombeiros do Distrito Federal, dos quais nove são mergulhadores e dois contam com ajuda de cães farejadores.

O anúncio do apoio ocorre cerca de uma semana após boatos de que as buscas seriam encerradas por conta das chuvas. Porém a informação negada pelos militares Estado de Goiás.

Segundo os bombeiros, os trabalhos já vinham sendo realizados por oito mergulhadores e seis bombeiros especializados em busca e salvamento. As buscas aquáticas são realizadas em quatro pontos de mergulho de difícil acesso e há, ainda, outros três pontos de busca, cobrindo uma área de aproximadamente quatro quilômetros. Apesar disso, três dos quatro pontos de mergulho já foram descartados. Ainda na tarde deste domingo (22), os mergulhadores acessarão um Cânion íngreme e também considerado de difícil acesso.

Nestes novos pontos de busca, os militares delimitaram ao longo do serviço, eliminando outros pontos de acordo com os resultados. A cunhada de Jacob, Verônica Ribeiro dos Santos Vilar, que acompanha o trabalho, reforça a importância do reforço para que o rapaz seja encontrado.

Turista desaparecido

Jacob, de 31 anos, é morador de São paulo e desapareceu no dia 1° de dezembro enquanto passeava, na companhia da namorada, em uma região de Alto Paraíso de Goiás. A informação é que a vítima foi levada por uma tromba d’água no Vale da Lua, umas das regiões turísticas mais visitadas da Chapada.

Os bombeiros destacaram, ainda, para os demais turistas, que todos precisam ter cuidado, principalmente em épocas de chuva, e observar sempre as regras de segurança.