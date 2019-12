Engavetamento deixa cinco adultos, uma criança e um bebê feridos no Goiânia II

Cinco adultos, uma criança de 4 anos e um bebê de seis meses ficaram feridos em um engavetamento, na madrugada deste sábado (22/12), no cruzamento da Avenida Pedro Paulo de Souza com a Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia II. As duas crianças estavam dentro de um carro com outros quatro adultos e o motorista que ocasionou o acidente acabou preso.

Explicação da Dict sobre o engavetamento

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) as crianças estavam no mesmo carro junto com quatro adultos atrás de um caminhão, sentido setor Urias Magalhães, quando uma caminhonete, que ia para a mesma direção, não parou no semáforo e bateu na traseira do carro. No acidente, o veículo da família foi prensado contra a carreta.

Todos feridos foram socorridos e levados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Uma mulher, que estava na caminhonete, também ficou ferida e foi conduzida para a mesma unidade de saúde.O motorista, que provocou o acidente, não quis fazer o teste do bafômetro e acabou preso. Ele foi levado para a Central de Flagrantes. O motorista do caminhão não ficou ferido.