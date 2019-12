Ao tentar pousar, avião toca fiação elétrica e cai em pasto, em Bonfinópolis

Um avião de pequeno porte caiu em um pasto, na zona rural de Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, após tentar fazer um pouso. A aeronave arremeteu, tocou na fiação elétrica e caiu em seguida. Duas pessoas que estavam a bordo ficaram feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a corporação foi acionada na manhã desta segunda-feira (23/12), por volta das 9h40, para uma ocorrência de queda de aeronave na zona rural do município.

No local, as equipes do CBMGO verificaram que a aeronave, em uma tentativa de pouso, arremeteu e tocou na fiação elétrica, caindo em seguida. Dentro do avião de pequeno porte havia dois ocupantes. Um deles, consciente, com escoriações, recusou transporte para hospital. Já a outra vítima, também consciente, foi socorrida com suspeita de fratura em membro inferior foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Os ocupantes do avião de pequeno porte não tiveram os nomes revelados e também não há informação sobre origem e destino. O caso será apurado.

Avião cai em pasto e deixa 2 mortos, em Rio Verde

Em setembro deste ano, também no interior do estado, uma queda de avião deixou dois mortos, nas proximidades do Clube do Laço, saída para Rio Doce, na GO-174, em Rio Verde. De acordo com informações da Polícia Militar, as duas vítimas eram do sexo masculino, sendo o piloto e um passageiro.

Testemunhas afirmaram que as duas vítimas teriam ido tirar fotos áreas quando aconteceu o acidente. Em imagens divulgadas pelo CBMGO é possível ver os destroços do avião em uma área aberta, que seria uma lavoura. Ele bateu em uma árvore e ficou completamente destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião de pequeno porte decolou do aeroporto municipal de Rio Verde e caiu logo depois, pouco mais de um quilômetro do ponto de partida. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.