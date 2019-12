Associação criminosa especializada em roubo e receptação de cargas é presa, em Goiás

Uma ação conjunta composta por várias corporações da segurança pública de Goiás conseguiu prender, em Goiás, uma associação criminosa especializada em roubos e receptação de cargas. Uma carga de energéticos que havia sido roubada, avaliada em aproximadamente R$ 200 mil, foi recuperada.

A ação foi formada por membros da Polícia Rodoviária Federal (PRF); da Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) e da Polícia Militar, por meio do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva, o Giro.

Segundo informações divulgadas pela PRF, as equipes polícias, depois do compartilhamento de informações e após extensa campana e monitoramentos, lograram êxito em prender três dos envolvidos no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia, quando tentavam negociar o carregamento.

Ainda conforme a PRF, uma carga de energético roubada e avaliada em 200 mil reais foi recuperada. Todos os envolvidos foram autuados, e os caminhões e os automóveis foram apreendidos.

Motorista do caminhão estava envolvido no roubo e receptação de cargas em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal ressaltou que a carga, agora recuperada, havia sido “entregue” pelo próprio motorista do caminhão que a transportava. O condutor havia sido contratado pela vítima através do app Fretebras, site gratuito de consulta de cargas.

Segundo explanado no site da Fretebras, o usuário informa a localização de seu veículo e, após o transportador visualizar as cargas ao redor, o veículo recebe a oferta de carga. O negócio do transporte então é fechado entre o embarcador e o transportador.

Ainda conforme a corporação, o índice de subtrações de carregamentos envolvendo motoristas que “utilizam desse tal aplicativo é assustador”. A operação que prendeu os envolvidos no roubo e receptação de cargas foi batizada de Fim de Festa II.

A reportagem do Dia Online não conseguiu contato com a Fretebras até o fechamento desta matéria.