Bombeiros resgatam cachorro que caiu em bueiro de 2 metros, em Goianésia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado na manhã desta segunda-feira (23/12) para resgatar um cachorro que caiu em bueiro de 2 metros de profundidade, em Goianésia.

Para resgatar o animal os bombeiros precisaram usar uma escada para entrar dentro da tubulação. O cachorro não teve ferimentos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), na manhã desta segunda-feira (23/12) por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em Goianésia, foi acionado para salvar um cachorro.

O animal havia caído dentro de um bueiro da rede de água pluvial, no loteamento residencial Palmeiras II, em Goianésia.

No local, a equipe do CBMGO entrou dentro da tubulação para resgatar o animal, sem ferimentos que ficou aos cuidados do solicitante.

Veja o vídeo:

zoevideos.net/player/s0d4531b623d3b15eda45bc614a88cc5f

Além de resgate de cachorro que caiu em bueiro, bombeiros resgataram cachorro de cisterna de 5 metros

No inicio deste mês, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para salvar um animal, em Luziânia. Os bombeiros resgataram um cachorro que caiu em uma cisterna.

Conforme informações da equipe do CBMGO, o animal foi encontrado no local que tem cerca de cinco metros de profundidade e estava entupida com entulhos.

A corporação foi acionada pelo dono do cachorro, que sentiu falta e escutou o latido vindo de dentro do buraco. Quando verificou, avistou o animal e então procurou ajuda.

Com o uso de cabos, os bombeiros fizeram o resgate do animal, que, apesar do susto, não apresentava ferimentos. Após o salvamento, ele foi deixado aos cuidados do solicitante.

Nas fotos registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, é possível ver o cachorro dentro da cisterna e, logo após, bebendo água colocada em um balde, pois estava dentro da cisterna há algum tempo.