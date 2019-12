Bombeiros resgatam cobra dentro de quarto de residência, em Jataí

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás resgataram, neste domingo (22/12), uma cobra dentro do quarto de uma residência no Setor Cohacol 5, em Jataí.

O caso aconteceu durante o período da manhã quando um homem acionou a corporação alegando que se deparou com uma cobra cipó dentro do seu quarto.

Diante disso, uma guarnição foi designada para atender a ocorrência e apanhou a serpente utilizando ferramentas de captura, contenção e manejo de répteis.

Em seguida, já que o animal não apresentava ferimentos, levaram e soltaram próximo a uma reserva de mata da região. Veja o vídeo:

Além do caso onde os bombeiros resgataram cobra dentro de quarto de residência, em Jataí, outra também foi capturada em carenagem de moto, em Jaraguá

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) resgatou, na sexta-feira (29/11), uma cobra que estava na carenagem de uma moto, na cidade de Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o réptil foi encontrado na carenagem de moto que estava estacionada na porta de uma residência, no bairro São Sebastião, em Jaraguá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, uma equipe do corpo de Bombeiros Militar em Jaraguá foi acionada na manhã desta sexta-feira (29/11) para resgatar uma cobra que estava na carenagem de moto.

Conforme informações da equipe do CBMGO, ao chegar no local, foi constatado que a cobra era da espécie Coral. O réptil foi resgatado coma utilização de equipamentos apropriados para este tipo de resgate.

Como não apresentava ferimentos, foi levada para uma reserva ambiental da região.

Bombeiros resgataram uma sucuri de quase 7 metros, em Piracanjuba

No último dia 24 de novembro, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Morrinhos foi acionada para resgatar uma cobra sucuri de quase 7 metros, que foi encontrada por um fazendeiro em sua casa, em Piracanjuba.

A cobra foi levada pelo próprio fazendeiro até um posto da Polícia Militar (PM), que acionou os bombeiros.

A sucuri, de quase 7 metros de comprimento, foi encontrada na zona rural de Piracanjuba. Conforme o Corpo de Bombeiros, um fazendeiro da região levou um susto ao achar o animal dentro de casa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o proprietário da residência onde a cobra sucuri foi encontrada capturou o bicho e o levou até um posto da Polícia Militar.

Diante da situação, os policiais acionaram os bombeiros e a equipe usando de técnicas de captura e contenção de animais silvestres, capturou a cobra sucuri e a soltou em ambiente natural.