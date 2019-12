Caiado anuncia pagamento de dezembro e alfineta gestão anterior

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, na manhã desta segunda-feira (23/12), o pagamento do salário do mês de dezembro para os servidores do Estado. Ao mesmo tempo em que comemorou o fato, dizendo que os funcionários públicos teriam um “final de ano mais tranquilo”, o chefe do Executivo estadual também aproveitou a ocasião para fazer uma provocação ao governo anterior ao lembrar que a última gestão não realizou o pagamento do mês de dezembro de 2018.

O anúncio do pagamento dos salários foi feito através da conta do Twitter de Ronaldo Caiado. Caiado informou que os salários foram pagos hoje e enfatizou que sua gestão quitou 14 salários e meio no ano de 2019. Veja as publicações na íntegra abaixo:

“O governo anterior não pagou dezembro e metade de novembro de 2018. Recebemos uma dívida de mais de R$ 3 bilhões, mas quitamos 14 salários e meio em 2019. Nos esforçamos e honramos nosso compromisso de pagar o servidor em dia. Feliz Natal e um 2020 de paz e prosperidade.”

“O Natal e o Ano Novo do servidor público será com dinheiro em conta! Já pagamos hoje o salário de dezembro desses profissionais que tanto nos ajudaram a colocar a casa em ordem. Será um final de ano mais traquilo (sic), o oposto ao que passaram em 2018.”

Caiado já havia anunciado pagamento antecipado de dezembro

No dia 11 deste mês, o governador Ronaldo Caiado usou as redes sociais para anunciar que o governo de Goiás iria pagar o salário de dezembro antes do Natal. “Graças ao nosso esforço, em nosso governo, o servidor vai receber o salário de dezembro antes do Natal”, escreveu na época.

Caiado também falou sobre as dificuldades enfrentadas para reequilibrar as contas. “Vocês sabem do esforço para recuperar Goiás. Recebi o estado com mais de R$ 1,6 bilhão de salários atrasados. O servidor público teve um natal e um ano novo difícil em 2018”, relembrou na ocasião.