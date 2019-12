Cinco funcionários são encontrados desmaiados em padaria, no Distrito Federal

Cinco funcionários foram encontrados desmaiados em uma padaria e pizzaria na tarde deste domingo (22/12) no Setor Sol Nascente, no Distrito Federal.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as pessoas ficaram em um ambiente fechado expostas a gás de monóxido de carbono e então passaram mal.

Quando a guarnição chegou no local quatro vítimas já estavam conscientes e reclamando de fortes dores de cabeça. O incidente aconteceu no depósito da panificadora.

Os funcionários, com idades entre 20 e 31 anos, informaram que o problema começou com a falta de energia elétrica, quando então decidiram ligar um gerador movido à combustão. Como o gás havia tomado conta do ambiente, os trabalhadores foram intoxicados.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para os hospitais de Ceilândia e Taguatinga. Trinta militares e oito viaturas foram designadas para atender a ocorrência.

Além dos cinco funcionários encontrados desmaiados em padaria, no Distrito Federal, outro morreu intoxicado em cisterna, em Alto Paraíso

Um trabalhador morreu intoxicado enquanto realizada limpeza dentro de uma cisterna, localizada em uma fazenda, entre Alto Paraíso e São João da Aliança. Um outro colega que estava com ele também foi intoxicado, mas resgatado com vida. O incidente ocorreu no domingo (27/10).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), os dois homens trabalhavam na limpeza do poço usando uma máquina com motor à combustão. O uso do equipamento produz monóxido de carbono e, como o local não era aberto, eles foram intoxicados depois de ficarem expostos ao gás.

Um deles, que não teve o nome revelado, acabou afundando na água das cisterna e morreu ainda no local. O outro trabalhador, identificado como Maycon de Araújo Moura, de 26 anos, foi socorrido desorientado e encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), no DF. O quadro de saúde dele é considerado estável.

No momento do incidente, os homens realizavam uma limpeza na cisterna da fazenda Poção, localizada entre Alto Paraíso e São João da Aliança, cidades goianas localizadas no Entorno do DF. Após o resgate do segundo trabalhador, a perícia foi acionada no local e o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Ao todo, seis militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, além do helicóptero da corporação. Bombeiros de Goiás também deram apoio ao resgate do trabalhador sobrevivente.