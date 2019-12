Corpo de idoso com pescoço cortado é encontrado dentro de casa, em Anápolis 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada na manhã desta segunda-feira (23/12) para atender um caso em que corpo de idoso com pescoço cortado foi encontrado dentro de casa, em Anápolis.

Divino Florentino da Silva, de 65 anos, foi encontrado pela filha já morto em sua cama. O caso aconteceu no Setor Vila Góis, em Anápolis.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na manhã desta segunda-feira (23/12) a corporação foi acionada para fazer o isolamento de uma casa em Anápolis.

No local um idoso foi encontrado o corpo de um idoso com pescoço cortado. O idoso foi encontrado pela filha. Na ocasião, ele estava na cama e com o pescoço cortado.

Segundo a Polícia Militar de Goiás, os policiais fizeram o isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). O caso ficará sob responsabilidade do Grupo de Investigações de Homicídio de Anápolis (GIH), que vai apurar o que aconteceu no local.

Além de caso de corpo de idoso com pescoço cortado, idoso foi espancado e morto

Em novembro deste ano, três adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após agredirem até a morte um idoso de 66 anos e um ponto de ônibus. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (29/11), em Cidade Ocidental.

O crime teria sido motivado por uma dívida de drogas, mas a polícia não confirma a versão dada pelos menores.

No momento das agressões, o idoso, identificado como Sebastião Januário Evaristo, estava dormindo no ponto no ônibus. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que os três adolescentes o abordam. Eles dão vários chutes e socos na vítima, além de pedradas. Após as agressões, o trio foge a pé.

Sebastião morreu ainda no local. Conforme informado pelo delegado Daniel Marcelino, responsável pelo caso o idoso não estava em situação de rua.