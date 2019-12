Em confraternização, jovem atira em PM de folga e outras duas pessoas, em Catalão

Durante confraternização neste domingo (22/12) um jovem atirou contra um PM de folga e em outras duas pessoas, em Catalão, na região Sudeste do estado.

Os funcionários de uma empresa faziam uma confraternização em um posto de combustível quando o homem, visivelmente embriagado, chegou arrumando confusão com as pessoas no local.

Após armar a briga, ele foi embora e, em seguida, voltou armado e efetuando disparos contra o grupo. Os tiros atingiram três pessoas, onde duas foram atingidas de raspão e não foram encaminhadas para unidade de saúde.

Já um Policial Militar de folga que estava no local foi atingido por um disparo no pé. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Catalão onde passou por procedimento cirúrgico para a retirada da bala. A previsão é que ele receba alta ainda nesta segunda-feira (23/12).

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia local, ele deve responder por tentativa de homicídio. Além disso, a arma utilizada no crime é de calibre 32 e foi apreendida, ela não possuí registro e o jovem não possui licença para porte de arma.

Além do jovem que atirou em PM de folga e outras duas pessoas em confraternização, em Catalão, um homem quebrou casa de cunhado e desacatou PMs, em Rio Verde

A Polícia Militar de Goiás foi acionada no domingo (15/12) para atender uma ocorrência de ameça e desacato. Em uma reunião familiar, um homem quebrou a casa do cunhado e desacatou PMs, no Conjunto Maurício Arantes, em Rio Verde.

Conforme informações, a equipe policial foi acionada via copom para atender uma ocorrência onde a vítima, Gustavo Macedo Gonçalves, de 29 anos, informou que estava acontecendo uma confusão em uma confraternização familiar.

Gustavo contou que seu cunhado, Willian Alves Batista, de 38 anos, visivelmente embriago começou a atacar todos que estavam na festa.

Diante da atitude do autor, a esposa de Gustavo, que está grávida, começou a passar mal e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e encaminhada para o hospital, pois estava com sangramento.

No momento da confusão, Willian quebrou alguns móveis da casa do cunhado, inclusive uma televisão. Ele então acionou a Polícia Militar.

Ao abordar o suspeito, os militares encontraram uma faca em sua cintura e ele disse que ia matar alguém naquela ocasião. Além disso, ele ainda desacatou a equipe policial com palavrões como “desgraçados, filhos da puta e policialzinho de m****”.

Com os fatos expostos, a vítima decidiu representar contra o autor, onde todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

O autor já possui passagens policiais pela prática dos crimes de furto em estabelecimento comercial ou de serviços, desacato e ameaça.