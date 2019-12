Encontrado corpo que pode ser de turista sumido há 22 dias no Vale da Lua

Foi encontrado nesta segunda-feira (23/12) um corpo que pode ser do turista Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que desapareceu no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. O incidente ocorreu no dia 1º de dezembro. O analista de sistemas, que estava acompanhado de amigos e da namorada, Jéssica Carmelo Zafalon, sumiu após ser levado por uma cabeça d’água na região.

Após o acidente, o colete salva vidas de Jacob foi encontrado e alguns dias depois uma bermuda usada por ele, reconhecida pela família, foi localizada. Devido ao horário e ao grande volume das águas, não foi possível iniciar as buscas no mesmo dia do desaparecimento, o que ocorreu somente na segunda-feira (2/12). A família tem esperanças de encontrar o jovem vivo, pois ele conhece bem a região.

Ao Dia Online, o Corpo de Bombeiros confirmou que um corpo foi encontrado a aproximadamente 8 quilômetros do leito do rio de Ribeirão São Miguel, afluente do Rio Tocantizinho, abaixo do Vale da Lua. No entanto, somente a Polícia Técnico-Cientifica poderá confirmar se realmente se trata do corpo de Jacob.

Buscas por turista desaparecido no Vale da Lua

Ao menos 16 militares e os dois cães de resgate atuam nas buscas pelo turista. Conforme a corporação, a operação é realizada em várias frentes com mergulhos na região e buscas nas matas às margens do leito do rio. Entretanto, ainda de acordo com os bombeiros, a condição meteorológica, a topografia do terreno, e a turbidez e o volume das águas dificultam o trabalho.

Na tarde deste domingo (22/12), quando foram completados 21 dias de buscas, o Corpo de Bombeiros informou que haviam sido eliminados três pontos de mergulho e outros dois descartados. Com isso, as buscas se concentram em um Cânion muito íngreme e de difícil acesso.

Turista desaparece no Vale da Lua

No domingo, dia 1º de dezembro, Jacob Vilar, que é natural de Brasília, mas mora há cerca de um ano em Guarulhos (SP), foi arrastado pela água junto com a namorada no Vale da Lua, durante um passeio. Identificada como Jéssica Carmelo, ela conseguiu se agarrar em uma pedra e foi socorrida.

De acordo com informações do CBMGO, a corporação foi acionada no final da tarde de domingo (1º/12), para buscar por um homem desaparecido na Chapada dos Veadeiros. Devido ao horário e ao grande volume das águas, não foi possível iniciar as buscas no mesmo dia. Na segunda-feira (2/12) os militares retomaram as buscas pelo turista.