Homem é preso furtando celulares na Feira Hippie em Goiânia

Na tarde desta segunda-feira (23/12), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem que estava furtando celulares na Feira Hippie, em Goiânia.

Segundo uma das vítimas, o jovem se passou por cliente e enfiou a mão por entre as roupas da banca e alcançou seu celular que estava carregando, porém foi visto por ela que acionou a corporação.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), uma equipe policial foi acionada via telefone funcional para deslocar até a Feira Hippie, em Goiânia, para prestar apoio a viatura do Tenente Moura.

Ao chegar no local se depararam com um homem, já algemado, pelo flagrante de furto de celular contra uma mulher. Segundo a vítima, se passou por cliente e enfiou a mão por entre as roupas da banca e alcançou seu celular que estava carregando.

A vítima começou a gritar e a corporação conseguiu realizar a prisão.

Homem que foi preso furtando celulares na Feira Hippie estava com outros celulares roubados

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), diante da situação encontrada os policiais realizaram a busca pessoal e encontraram em posse do autor vários outros aparelhos celulares.

A equipe utilizando de um dos aparelhos conseguiu contato com uma terceira vítima, que se apresentou na CGF para registrar ocorrência contra o autor do furto e recuperar o seu pertence.

A segunda vítima relatou o mesmo modo de agir homem contra sua pessoa, para furtar celulares.

Ao consultar os sistemas da Polícia Militar foi constatado que o mesmo possui antecedentes pelo artigo 155, do Código Penal Brasileiro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem e em seguida o homem foi encaminhado para formalizar o procedimento.