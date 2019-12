Igreja evangélica desaba após temporal, em Aparecida de Goiânia

Uma igreja evangélica desabou após um temporal, no Jardim Ipiranga, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O incidente ocorreu na tarde deste domingo (22/12), horas antes do culto. O prédio ficou totalmente destruído, mas apesar do susto, não houve feridos.

Com a força dos ventos, além do teto, as paredes da Igreja Assembleia de Deus Esperança também caíram. Imagens feitas no local mostram a estrutura completamente destruída e as cadeiras perdidas em meio aos escombros.

De acordo com informações do pastor Maurício Alves de Oliveira, responsável pela igreja, o temporal também destruiu a nova sede da igreja, que estava sendo construída. Apesar do ocorrido, a sensação é de alívio, pois o incidente ocorreu três horas o culto, marcado para às 19h. Para o pastor, foi um ‘livramento’.

Temporal destrói teto de posto, em Aparecida de Goiânia

O temporal também destruiu o teto de um posto de combustíveis no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia. Um guindaste foi usado para colocar a estrutura nu lugar. A chuva forte causou estragos em diversos locais da cidade, além de deixar ruas alagadas e diversas casas destelhadas.

Ainda pode chover intensamente em Aparecida de Goiânia e em outras regiões do estado. As fortes chuvas devem ocorrer em Goiás ainda pelos próximos dois dias, segundo alerta publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há risco de temporais no Sudoeste Rondonense, Alto Madeira, Centrossul Mato-Grossense, Nordeste Mato-Grossense, Norte Mato-Grossense, Sudeste Mato-Grossense, Sudoeste Mato-Grossense, Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano, Jalapão, Norte Tocantinense, Sudeste Tocantinense, Sul Tocantinense, Oeste Tocantinense, Centro Tocantinense, Sudeste Rondonense

Em caso de chuvas intensas, o Inmet reforça: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).