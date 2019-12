Natal será de chuva em Goiás, segundo previsão do Inmet

O feriado de Natal promete ser de chuva em Goiás, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do site ClimaTempo. Até a próxima quinta-feira (26/12), são previstos dias nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Conforme alerta do Inmet, nesta terça-feira (24/12), véspera de Natal, deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ocorrer ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. As áreas em alerta são: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano.

Em caso de chuvas intensas, o órgão reforça: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Chuva causa estragos em diversas áreas de Goiás

Na tarde deste domingo (22/12), uma forte chuva causou estragos em diversas cidades goianas. Em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, uma igreja evangélica desabou após um temporal, horas antes do culto. O prédio ficou totalmente destruído, mas apesar do susto, não houve feridos.

Com a força dos ventos, além do teto, as paredes da Igreja Assembleia de Deus Esperança também caíram. Imagens feitas no local mostram a estrutura completamente destruída e as cadeiras perdidas em meio aos escombros.

De acordo com informações do pastor Maurício Alves de Oliveira, responsável pela igreja, o temporal também destruiu a nova sede da igreja, que estava sendo construída. Apesar do ocorrido, a sensação é de alívio, pois o incidente ocorreu três horas o culto, marcado para às 19h. Para o pastor, foi um ‘livramento’.

O temporal também destruiu o teto de um posto de combustíveis no Anel Viário, no município. Um guindaste foi usado para colocar a estrutura nu lugar. A chuva forte causou estragos em diversos locais da cidade, além de deixar ruas alagadas e diversas casas destelhadas.