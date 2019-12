Polícia descobre laboratório de refino de cocaína, em Rio Verde

O Comando do Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar do Estado de Goiás conseguiu descobrir e desmontar, na noite do último sábado (21/12) , um laboratório de refino de cocaína localizado em um bairro de Rio Verde, município a 230 quilômetros de Goiânia. No local, foram encontrados vários artefatos utilizados no preparo da droga.

Conforme informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 23h do sábado, quando uma equipe do CPE realizava patrulhamento pelo Bairro Popular. Durante a ronda, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem do homem.

O indivíduo abordado pela PM se tratava de Valdimar dos Santos Silva, de 24 anos. Ele foi encontrado portando um pacote de aproximadamente 400 gramas de cocaína. A equipe policial, então, se deslocou até a residência de Valdimar, localizada no mesmo bairro, e após busca domiciliar, encontrou vários artefatos que compunham um laboratório de preparo e refino de cocaína.

Foram encontrados um tablete de cocaína; diversos insumos para o preparo da droga; balanças de precisão; prensa hidráulica com formas personalizadas e pinos para a comercialização do entorpecente.

Diante do achado, o indivíduo Valdimar foi encaminhado para o 8º DRP, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Além de caso de laboratório de refino de cocaína em Verde, outro laboratório de entorpecentes foi descoberto em Goiânia

No dia 30/11 deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás desmantelou um laboratório de drogas sintéticas, em Goiânia. Segundo a corporação, na época, no local foram encontrados produtos químicos e outros insumos utilizados na fabricação de “Lolo”, uma potente droga sintética. Uma pessoa foi presa.

De acordo com informações da PMGO, a operação foi realizada por uma equipe tática do 42° Batalhão da Polícia Militar (BPM). O laboratório de drogas sintéticas foi localizado na manhã de sábado, e no local havia materiais utilizados na fabricação de “Lolo”.

De acordo com informações da PMGO na ocasião, também foram apreendidas outras drogas sintéticas, produtos químicos e outros insumos para fabricação do entorpecente.

Segundo a corporação na ocasião, o principal produto químico utilizado para fabricar o “Lolo” é o Cloreto de Metileno, utilizado na impermeabilização de sofás, cadeiras e outros. Essa droga pode causar a morte do usuário, através de parada cardiorrespiratória.