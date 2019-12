Traficante é preso com cocaína, maconha e arma de fogo, em Inhumas

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu mais um traficante nesta segunda-feira (23/12). Ele estava com cocaína, maconha, arma de fogo e outros objetos ilícitos, em Inhumas.

Conforme informações, a equipe de polícia recebeu uma denúncia anônima a respeito de uma residência que estaria supostamente sendo utilizada para o tráfico de drogas.

Diante disso, os agentes se deslocaram ao local e encontraram Wadson Ferreira dos Santos no momento que cortava e embalava drogas na residência.

Ao perceber a chegada dos policiais, Wadson tentou evadir-se do local, mas não conseguiu e foi detido pelos militares. Durante busca pessoal e residencial foram encontrados aproximadamente dois quilos de maconha em cima da mesa, 17 porções de cocaína já embaladas para venda e uma balança de precisão.

Além disso, ainda foi localizado um revólver, calibre 38, com numeração raspada e quatro munições intactas e três deflagradas; ainda uma quantia de R$ 118,00 em espécie. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade para as devidas providências.

Além do traficante preso com cocaína, maconha e arma de fogo, em Inhumas, outros dois foram presos em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu na terça-feira (26/11) dois grandes traficantes com diversas drogas, no Setor dos Funcionários, em Goiânia.

Os dois juntos portavam 17 tabletes e 12 porções de haxixe, 5,5 quilos de supermaconha, 45 comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, uma máquina de embalagem a vácuo e R$ 6.525 reais em espécie.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os dois homens são considerados dois grandes traficantes que atuam em Goiânia. A prisão aconteceu por meio da equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

No momento da abordagem, os dois grandes traficantes portavam diversos tipos de drogas como haxixe, skunk, ecstasy e outros tipo.