Captação de água em Quirinópolis é paralisada devido fortes chuvas

Segundo a Saneago, devido a fortes chuvas que aconteceram na noite desta segunda-feira (23/12) o serviço de captação de água em Quirinópolis precisou ser paralisado.

Conforme o comunicado do órgão, as providências já foram tomadas para que o serviço seja normalizado durante a noite desta terça-feira (24/12).

Na ocasião as fortes chuvas carrearam uma grande quantidade de areia e objetos em suspensão para o Rio das Pedras. Diante disso, a captação e o tratamento de água precisaram ser paralisados, temporariamente.

Ainda segundo a Saneago, as providências estão sendo tomadas e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradualmente, ao longo da noite de hoje (24/12).

O órgão ainda solicita a compreensão da população e alerta para o consumo moderado das reservas domiciliares.

Além paralisação do serviço de captação de água em Quirinópolis devido fortes chuvas, Inmet informa que Natal será de chuva em Goiás

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do site ClimaTempo, o feriado de Natal promete ser de chuva em Goiás. Até a próxima quinta-feira (26/12), são previstos dias nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Conforme alerta do Inmet, nesta terça-feira (24/12), véspera de Natal, deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ocorrer ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. As áreas em alerta são: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano.

Em caso de chuvas intensas, o órgão reforça: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).