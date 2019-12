Decoração de Natal na Praça Cívica segue aberta ao público até quarta (25)

Segue aberta até esta quarta-feira, 25 de dezembro, a decoração natalina na Praça Cívica, em Goiânia. A visitação é gratuita e público pode visitar a casa do Papai Noel, a praça de alimentação e o parquinho, com cama elástica e tobogã inflável de graça para as crianças.

No dia 25, feriado de Natal, os visitantes assistirão ao espetáculo natalino “Magic Color”, da Imagine Eventos. São 12 artistas que preenchem o palco com muita música, teatro, dança, contando a história do menino Jesus.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), organizadora da campanha ‘Natal do Bem’, nesta edição foram usadas 170 mil lâmpadas de LED que dão formas aos cenários natalinos. Enfeites gigantes estão espalhados pela praça, entre eles uma bola de Natal 3D de com 6,5 metros de altura. As árvores naturais são ornamentadas com pingentes de luz e a beleza arquitetônica do Palácio das Esmeraldas foi reforçada com muitas luzes.

Decoração de Natal na Praça Cívica, em Goiânia, tem árvore gigante feita por alunos de escolas públicas

Na Praça Cívica foi instalada uma árvore de Natal com 12 metros de altura, que promete chamar a atenção. A peça leva enfeites confeccionados por alunos dos 6º e 7º anos da Rede Pública Estadual de Ensino. Com materiais recicláveis, como jornais e garrafas PET, eles criaram sinos, bolas de Natal, anjos, renas e flores.

A Praça Cívica ganhou três tendas natalinas ligadas por túneis de luzes. Juntas, somam 1.600 metros quadrados de área coberta. A principal delas tem dois pórticos de entrada iluminados e em formato de coração. Neste espaço está a Casa do Papai Noel, cercada por um jardim de pinheiros. No teto, 27 grandes guirlandas reforçarão a decoração natalina.

Uma árvore de Natal de madeira de três metros de altura, funciona como espécie de cenário interativo onde as pessoas poderão subir para tirar fotos, como se fossem parte da decoração. A tenda tem ainda um espaço lúdico que remete à Lapônia, no Polo Norte, terra do Papai Noel, e um presépio com peças em tamanho humano.

Uma das tendas laterais abriga a praça de alimentação. O ‘Natal do Bem’ tem ainda um parquinho, onde as crianças poderão brincar de graça. O espaço funciona das 18h às 22h, de 5 a 25 de dezembro.