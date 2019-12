Motociclista morre após bater em pedras que interditavam rua, em Goiânia

Um motociclista morreu depois de bater em pedras gigantes que interditavam uma rua no Setor Recreio Panomara, em Goiânia, após a queda de uma ponte. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (23/12) e foi registado por uma câmera de segurança de uma casa próxima ao local.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o motociclista trafegava pela Avenida C, no sentido bairro/centro, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 FAN, quando na esquina com a Rua E, no Setor Recreio Panorama, chocou-se com pedras de grandes proporções. A vítima foi identificada como Rafael Jonas Pereira Dias.

As pedras estavam no local para interditar a rua, após a queda de uma ponte que dá acesso ao clube da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além das pedras, que pesam aproximadamente uma tonelada, na via também foram colocadas manilhas de concreto. No local, a DICT constatou que “carece de informações aos condutores”.

Motociclista morre após bater em árvore caída na pista, em Goiânia

No mês passado, também em Goiânia, um motociclista, de 28 anos, morreu após chocar contra uma árvore caída na pista no Setor São Judas Tadeu. Além disso, um jovem, passageiro da motocicleta, também ficou ferido e foi levado para o hospital.

De acordo com a Dict, Walisson da Silva Sousa pilotava uma motoneta Honda/Biz 125, cor vermelha, e transportava Gleikson Pereira Torres, de 21 anos, como passageiro. Quando estavam trafegando pela Avenida São Jorge, na pista sentido à rodovia GO-080, Walisson chocou a motocicleta contra uma árvore do canteiro central que estava caída na pista e obstruindo a passagem dos veículos.

O socorro foi acionado para atender as vítimas, mas Walisson, condutor da motocicleta, não resistiu e morreu ainda no local. Já o passageiro, Gleikson, foi socorrido com ferimentos pelo corpo e encaminhado para uma unidade de saúde na capital.