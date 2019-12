PRF apreende R$ 15 mil em mercadoria ilegal, na BR-060, em Samambaia 

A Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (23/12), uma carga de R$ 15 mil em mercadoria ilegal, na BR-060 em Samambaia.

Segundo a corporação, a mercadoria estava em um veículo com dois ocupantes, um casal, que desobedeceu a ordem de parada dos policiais. Eles foram capturados 15 quilômetros depois.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão aconteceu por meio do Grupo de Motociclismo Regional da Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal (GMR/PRF-DF), que flagrou cerca de R$ 15 mil em mercadoria ilegal que vinham do Paraguai.

O flagrante aconteceu na tarde desta segunda-feira (23/12), na BR 060, em Samambaia, no Distrito Federal.

Ainda de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe policial deu ordem de parada a um veículo com dois ocupantes, sendo um casal, na altura do Engenho das Lages. Na ocasião o casal desobedeceu a ordem de parada dos policiais.

A dupla foi capturada somente 15 quilômetros depois da ordem. Durante a busca veicular, os policiais encontraram notas emitidas na Ciudad Del Este, no Paraguai.

Além disso, foram encontradas notas de empresas de transporte de mercadorias sediadas na cidade de Pedro Juan Caballero, também no Paraguai e aproximadamente R$ 15 mil em mercadoria ilegal.

Segundo PRF, R$ 15 mil em mercadoria ilegal foi retirada no Paraguai para ser vendida na feira de importados

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no veículo abordado foram encontradas duas caixas grandes, que estavam no porta-malas.

No local estavam 12 aparelhos de cigarro eletrônico, o que é um produto ilegal no Brasil; 193 frascos de essência para cigarro eletrônico; 45 unidades de acessórios para cigarro eletrônico; 67 baterias para cigarro eletrônico; 72 peças de peças de roupas; 34 caixas de maquiagens; um patinete elétrico; seis celulares; duas câmeras filmadoras; um aparelho google Chromecat; um HD externo; um vídeo-game; três jogos para vídeo-game e uma caixa de suplemento alimentar.

Ainda segundo a corporação, o condutor do veículo informou que as mercadorias eram de sua propriedade e que havia comprado os cigarros eletrônicos, as essências e os acessórios em uma feira em Goiânia.

Os demais produtos foram comprados no Paraguai. Segundo o abordado, todos produtos estavam dentro da sua cota de importação.

Questionado acerca do destino das mercadorias, o homem informou que as venderia na feira dos importados de Brasília, localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

O motorista não apresentou nota fiscal de nenhum produto. Ele foi preso por contrabando e levado à Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimento.