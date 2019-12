Seinfra diz que sinalização sumiu de local onde motociclista morreu, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) se posicionou a respeito do acidente que matou um motociclista, na noite desta segunda-feira (23/12), no Setor Recreio Panorama, em Goiânia. Rafael Jonas Pereira Dias trafegava pela Avenida C, no sentido bairro/centro, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 FAN, quando na esquina com a Rua E, chocou-se com pedras de grandes proporções que interditavam a via, após a queda de uma ponte.

Em nota, a Seinfra diz que o local foi devidamente sinalizado com baldes luminosos, placa de pista interditada e cavalete luminoso, mas que diversas vezes a própria população sumiu com equipamento de sinalização para furar o bloqueio na pista.

Leia na íntegra:

Sobre o acidente ocorrido ontem à noite, na Avenida C, no Recreio Panorama, a Seinfra informa que a via foi interditada no dia 14 de dezembro para a recuperação na estrutura da ponte e o local, sinalizado com baldes luminosos, placa de pista interditada e cavalete luminoso, porém a própria população várias vezes desapareceu com o cavalete luminoso para furar o bloqueio e os motociclistas não estavam respeitando a sinalização e trafegando pela pista interditada. Mesmo com as máquinas trabalhando na recuperação dos problemas, os motoristas estavam se arriscando e passando pelo local. A secretaria informa ainda que ontem mesmo, logo após o acidente, foram colocados mais cones luminosos e ainda hoje serão feitos reforços na sinalização. E reforça o pedido aos motoristas que respeitem a sinalização e não trafeguem pela avenida interditada e à população para que não retirem do local os sinalizadores que indicam interdição da pista.

Um motociclista morreu depois de bater em pedras gigantes que interditavam uma rua no Setor Recreio Panomara, em Goiânia, após a queda de uma ponte. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (23/12).

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o motociclista trafegava pela Avenida C, no sentido bairro/centro, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 FAN, quando na esquina com a Rua E, no Setor Recreio Panorama, chocou-se com pedras de grandes proporções. A vítima foi identificada como Rafael Jonas Pereira Dias.

As pedras estavam no local para interditar a rua, após a queda de uma ponte que dá acesso ao clube da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além das pedras, que pesam aproximadamente uma tonelada, na via também foram colocadas manilhas de concreto. No local, a DICT constatou que “carece de informações aos condutores”.