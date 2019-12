Adutora rompe e deixa bairros de Aparecida de Goiânia sem água nesta quarta de Natal

Na madrugada desta quarta-feira (25/12) uma adutora se rompeu e deixou bairros de Aparecida de Goiânia sem água nesta quarta de Natal.

O abastecimento de água foi afetado na área de abrangência do Sistema Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Saneago, 28 bairros ficarão sem água até esta quinta-feira (26/12).

De acordo com informações da Saneago, o rompimento da adutora aconteceu nesta madrugada de quarta-feira (25/12).

Ainda segundo a Saneago, os registros foram fechados e a execução do serviço está sendo providenciada, com previsão de normalização do fornecimento de água no decorrer da madrugada de amanhã (26/12).

A Saneago solicita a compreensão da população e alerta para o consumo moderado das reservas domiciliares.

Confira os bairros de Aparecida de Goiânia que estão sem água nesta quarta de Natal

De acordo com a Saneago, devido o rompimento da adutora que afeta a área do Sistema Independência Mansões deixou 28 bairros de Aparecida de Goiânia sem água nesta quarta de Natal.

São eles: Bairro Independência, Chácara Santa Luzia, Cidade Livre, Colina Azul, Comendador Walmor, Conde dos Arcos, Independência Mansões, Jardim Cristalino, Jardim dos Girassóis, Jardim Esplanada, Jardim Florença, Jardim Ipiranga, Jardim Monte Cristo, Jardim Riviera, Marista Sul, Nova Cidade, Parque Atalaia, Parque das Nações, Parque Hayala, Parque Itatiaia, Residencial Village Garavello I e II, Rio Vermelho, Setor Andrade Reis, Setor dos Estados, Setor Fabrício, Setor Serra Dourada I, II e III, Solar Central Park e Virgínia Park.

No início do mês 131 bairros ficaram sem água

No dia 11 deste mês, pelo menos 131 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia ficaram sem água devido o rompimento de uma adutora da Vila Adélia, em Goiânia. O abastecimento foi retomado gradualmente e a normalização total do serviço aconteceu na noite do mesmo dia.

A companhia solicitou a compreensão da população e orienta o consumo moderado das reservas domiciliares ao longo do dia.