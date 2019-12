Detento com tornozeleira rouba viatura do Samu e é preso ao bater, em Goiânia

Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso suspeito de roubar uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Goiânia, e bater com o veículo durante a fuga. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (24/12), véspera de Natal. Ele teria abordado uma técnica em enfermagem para conseguir pegar a ambulância.

De acordo com informações da Polícia Militar, Eduardo Henrique da Costa Vieira roubou a viatura do Samu no Setor Campinas, após abordar uma técnica em enfermagem. Ele transitou com o veículo por cerca de oito quilômetros até ser localizado pelas equipes policiais.

Detento com tornozeleira suspeito de roubar viatura do Samu, em Goiânia, tem passagens por roubo e furto

Durante a fuga, o detento acabou perdendo o controle da viatura e bateu contra um poste. O acidente ocorreu já no Jardim Nova Esperança. Após a batida, ele ainda tentou fugir a pé, correu por três quadras, mas foi alcançado e preso pelos PMs.

Ao ser preso, Eduardo Henrique confessou o crime, mas não deu detalhes sobre o motivo de roubar uma ambulância do Samu. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes. Conforme levantamento da PM, o detento preso já tinha passagens por roubo e furto.

Menores são apreendidos após furtarem viatura do Samu no Parque Mutirama, em Goiânia

Um crime semelhante já ocorreu em Goiânia. Em outubro de 2018, um trio de adolescentes foi apreendido suspeito do furto de uma ambulância do Samu. O veículo estava estacionado dentro do Parque Mutirama, em Goiânia.

Na ocasião, a Guarda Municipal Metropolitana informou ao Dia Online que foi chamada pela central do Samu para prestar apoio a uma equipe do serviço no local e constataram o furto da ambulância. A viatura foi encontrada na Avenida Perimetral Norte, próximo ao posto Gato Preto.

Segundo as informações divulgadas, os agentes, diante do risco de acidentes e pelos adolescentes terem desobedecido a ordem de parada, dispararam contra os pneus para parar o carro.