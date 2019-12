Idoso de 70 anos denuncia filho após ser espancado, em Aparecida de Goiânia

Um idoso de 70 anos denunciou o filho depois de ser espancado dentro de casa. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (25/12), feriado de Natal , dentro da casa da família, no Setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. O suspeito de agressão foi preso.

Informações preliminares apontam que o filho do idoso, um homem de 40 anos, que estava bêbado, teria se revoltado após chegar em casa e não encontrar a mãe no local. Com raiva da situação, ele agrediu o pais com diversos socos e chutes.

Idoso que denunciou filho, em Aparecida de Goiânia, estava muito abalado, além de apresentar ferimentos

Após o ocorrido, a vítima, um idoso de 70 anos, foi à delegacia localizada no Setor Cruzeiro do Sul, onde moram, e denunciado o filho. Segundo informações da Polícia Militar, o idoso estava bastante abalado e apresentando diversos ferimentos pelo corpo e hematomas em um dos olhos.

A PM foi acionada e uma equipe do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prendeu o filho do idoso ainda na casa. Ainda conforme a corporação, o homem estava agressivo e alterado. Em alguns momentos ele confessou ter agredido o pai e em outros negou o crime.

Ele deve responder por violência contra pessoa idosa e lesão corporal.

Idoso de 79 anos é agredido pelo filho por negar troco de pão, em Anápolis

No último mês, um idoso de 79 anos foi espancado pelo filho, um homem de 47 anos, por conta de R$ 10 de troco de pão. A vítima foi socorrida por vizinhos e o homem, que quase foi linchado, acabou preso. O caso ocorreu no Parque dos Pirineus, bairro da região Norte de Anápolis.

De acordo com informações da polícia, o filho do idoso de 79 anos ficou com o dinheiro do troco do pão e não quis devolvê-lo ao pai, além disso, o homem havia pedido mais dinheiro e a vítima negou. Irritado com o pai, o homem o agrediu com chutes, socos e empurrões. Ao perceberem o ocorrido, os vizinhos invadiram e tentaram linchar o agressor, mas foram contidos com a chegada da Polícia Militar.

O filho do idoso de 79 anos, identificado como Márcio Baeta de Melo, de 47 anos, foi preso em flagrante e levado à Central de Flagrantes de Anápolis. Em depoimento, Márcio alegou apenas que agiu “sob forte emoção”. Já o idoso contou que mora com o filho é alvo de agressões constantes.

Márcio foi autuado por lesão corporal e solto após pagar fiança de R$ 320. Ele responderá o inquérito da Delegacia Especializada do Idoso (DEAI) em liberdade.