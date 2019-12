Motorista bêbado causa acidente e é preso em Aparecida de Goiânia 

Na manhã desta quarta-feira de Natal (25/12) um motorista bêbado foi preso após causar acidente em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, o condutor admitiu que estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Além disso, os policiais militares encontraram latas de cervejas dentro do veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na manhã desta quarta-feira (25/12) um motorista bêbado causou um acidente na cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da Capital.

Ainda segunda a Polícia Militar, a vítima do acidente precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO).

Após o acidente o motorista bêbado fugiu do local e só foi encontrado momentos depois. Ele foi preso após assumir que havia ingerido bebidas alcoólicas. Além disso, havia evidência do crime dentro do carro, quando os policiais encontraram diversas latas de cerveja no veículo.

Em outro caso, motorista bêbado troca de lugar com esposa para fugir de flagrante, em Caldas Novas

Em setembro deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) flagrou, um motorista bêbado na GO-213, em Caldas Novas.

Segundo os policiais, o homem foi flagrado trocando de lugar com sua esposa para não ser pego no teste do bafômetro.

De acordo com informações da Polícia Militar, o flagrante aconteceu durante abordagens na GO-213, no quilômetro 054, no município de Caldas Novas.

A equipe policial visualizou o veículo, modelo GM/OMEGA, com placa de Ituiutaba (MG), em que o condutor fazia troca de motorista.

De acordo com a polícia, durante a abordagem, os policiais perguntaram a respeito da troca. A motorista então confessou que seu esposo entregou a direção porque ele havia ingerido bebida alcoólica.

A justificativa foi comprovada, após a realização do teste de bafômetro, que resultou 0,77 mg/L. Diante disso, o abordado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Caldas Novas.

Ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de embriaguez ao volante previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.