Sonho realizado: meninos pedem para conhecer Rotam em cartinhas de Natal

Duas crianças realizaram o sonho de conhecer policiais da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), em Goiânia. Os pedidos foram escritos por eles nas cartinhas endereçadas ao Papai Noel e atendidos pelos rotamzeiros, ou melhor, pelos ‘bons velhinhos’, na última semana.

Pelo Twitter, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), comemorou e parabenizou a ação dos policiais. na mensagem, Caiado ressaltou a pureza das crianças que deixaram de lado os presentes e pediram apenas para conhecer os ‘heróis da vida real’.

“Nossas forças de segurança são orgulho para goianos de todas as idades! Na última semana, o @batalhao.de.rotam recebeu duas cartinhas endereçadas ao Papai Noel de crianças que não pediram presentes, mas queriam apenas conhecê-los porque pretendem ser rotamzeiros quando crescerem. O trabalho duro desses policiais virou referência nacional e é um exemplo para toda a sociedade. É por isso que hoje o sonho de ser policial cresce em nossos pequenos goianos. Os nossos guerreiros, é claro, atenderam ao pedido. É emocionante ver que nossas famílias estão mais seguras!”, escreveu ele.

Natal em Goiânia: além de conhecer Rotam, crianças podem aproveitar decoração natalina na Praça Cívica

Segue aberta até esta quarta-feira, 25 de dezembro, a decoração natalina na Praça Cívica, em Goiânia. A visitação é gratuita e público pode visitar a casa do Papai Noel, a praça de alimentação e o parquinho, com cama elástica e tobogã inflável de graça para as crianças.

No dia 25, feriado de Natal, os visitantes assistirão ao espetáculo natalino “Magic Color”, da Imagine Eventos. São 12 artistas que preenchem o palco com muita música, teatro, dança, contando a história do menino Jesus.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), organizadora da campanha ‘Natal do Bem’, nesta edição foram usadas 170 mil lâmpadas de LED que dão formas aos cenários natalinos. Enfeites gigantes estão espalhados pela praça, entre eles uma bola de Natal 3D de com 6,5 metros de altura. As árvores naturais são ornamentadas com pingentes de luz e a beleza arquitetônica do Palácio das Esmeraldas foi reforçada com muitas luzes.