Alerta de temporal em Goiás: moradores registram chuva de granizo em Anápolis

Moradores de diversos bairros de Anápolis registraram, na tarde desta quinta-feira (26/12), uma forte chuva de granizo. Goiás está sob alerta de temporais pelos próximos dias, de acordo com comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até o dia 30 de dezembro, segundo previsão, os dias serão nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A chuva com pedras de granizo chegou aos bairros Jaiara, Santa Izabel, Antônio Fernandes, Jardim Alexandrina, Maracanã e Itamaraty, além do Centro do município. Em um dos registros, um morador mostra um copo cheio de pedrinhas de gelo recolhidos do chão de sua casa (foto acima). Um vídeo feito por outro morador mostra o granizo caindo no telhado de uma outra casa.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sfa522a22b63902fae50772e5b5119bb0′]

Chuva de granizo e ventos fortes ainda podem ocorrer em Anápolis e demais municípios de Goiás

Conforme alerta do Inmet, deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e, além de chuva de granizo, podem ocorrer ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. O aviso é válido para as áreas: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano e Noroeste Goiano.

Em caso de chuvas intensas, o órgão reforça: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Caso ocorram alagamentos ocasionados pelo temporal: mantenha os medicamentos e locais seguros; evite sempre o contato com água de alagamento ou enchentes (risco de contaminação por leptospirose e doenças de pele); deixe sempre os equipamentos elétricos e eletrônicos desligados; mantenha o registro de gás e águas fechados; guarde os produtos de limpeza e alimentos fora do alcance das águas e não utilize caso tenha sido atingido.

A Defesa Civil alerta ainda para que o morador: não use telefone (o sem fio pode ser usado); não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas; não se abrigue embaixo de árvores e mantenha distante de postes; não se aproxime de cerca de arame, varais metálicos, redes de transmissão de energia. Nesse período de chuvas, evite pontos de alagamento já conhecidos e procure rotas alternativas caso tenha que dirigir.