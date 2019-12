Carro de suplente de vereador capota, em Anápolis 

Na manhã desta quinta-feira (26/12), no cruzamento entre a Avenida Brasil com a Barão do Rio Branco o carro do suplente de vereador, Marcos Izaías da Silva, se envolveu em um acidente com outro veículo e capotou.

Segundo pessoas que testemunharam o acidente, o semáforo estava intermitente quando o suplente passava pelo local. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no local.

De acordo com informações de um veículo local, o acidente com o carro do suplente de vereador aconteceu na manhã desta quinta-feira (26/12) quando o suplente, que é mais conhecido como Marcão do Recanto, passou pelo semáforo do cruzamento entre a Avenida Brasil com a Barão do Rio Branco.

O suplente de vereador chegou a ser atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO). Ele estava com ferimentos leves, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

Ainda de acordo com informações do veículo local, testemunhas relataram que o semáforo estava intermitente no momento do acidente.

Além de acidente em que carro de suplente de vereador capotou, jovem de 16 anos foi arremessado de veículo em capotamento

Na noite do sábado (14/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado para socorrer um jovem de 16 anos que foi arremessado de veículo durante capotamento, em Luziânia.

Segundo a corporação, além do jovem, outras três pessoas também estavam no carro no momento do acidente, sendo que um deles apresentava dores nas costas e lesões no corpo. Os demais não se feriram.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), a corporação da cidade de Luziânia foi acionada na noite desde sábado (14/12) para atender vítimas de um capotamento que aconteceu na cidade.

Na ocasião, um jovem de 16 anos ficou gravemente ferido após ser arremessado de veículo durante capotamento, na noite deste sábado. Além do jovem, outras três pessoas também estavam no carro no momento do acidente.