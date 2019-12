Celebração do cinema: os 30 anos do Cine Cultura

O Cine Cultura comemora nesta segunda-feira (15/7), 30 anos de atividades com uma história de celebração do cinema. Inaugurado no dia 15 de julho de 1989, o Cine Cultura se firmou como principal espaço de exibição de filmes não-comerciais de Goiânia. Assim, proporciona ao público experiências que os cinemas “comerciais” não se interessavam em promover.

Batizada de Sala Eduardo Benfica, o cinema foi dirigido ao longo de grande parte de sua história por Antônio Segatti. Ele foi um importante diretor de fotografia de inúmeras produções cinematográficas em Goiás. Assim, o primeiro responsável pela sala foi Dario Petrillo. Além disso, em seguida, viriam: Bruno Silva, Eudaldo Guimarães, Antônio Segatti, Mauri de Castro, Terezinha Caetano da Costa (Tetê Caetano), e, atualmente, Fabrício Cordeiro. O cinema é vinculado à Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura da Secult (Secretaria de Cultura) Goiás.

Espaço referência

Considerado um espaço de referência, destinado ao público que aprecia filmes de qualidade, o Cine Cultura acompanha um momento decisivo de transição pelo qual passa o cinema mundial no século XXI. Afinal, a tradicional projeção em 35mm que seguiu toda a história do cinema vem agora aliada à tecnologia digital. Assim, proporcionando uma maior democratização de acesso a uma quantidade inimagináveis de filmes disponíveis no circuito exibidor brasileiro e mundial.

O cinema privilegia o que de melhor se produz no audiovisual contemporâneo. Por isso, o Cine Cultura se coloca como o principal espaço público de difusão de filmes em Goiás. O local exibe lançamentos importantes do circuito comercial, sem deixar de promover festivais e mostras especiais. O espaço busca principalmente oferecer para o público goianiense uma programação ampla e democrática, transformando o Cine Cultura num ambiente de convivência, reflexão e debate aberto a toda a sociedade.

Localização e nova mostra

O Cine Cultura funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, bem no centro da capital. A sala possui 89 lugares (sendo um espaço para cadeirante), e conta com uma programação diária. Assim, funciona de segunda a domingo, inclusive aos feriados, com ingressos de R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), apenas em dinheiro.

No período de 24 a 28 de julho, o cinema promove a Mostra Werner Herzog: Coragem e Êxtase. A parceria é com a Embaixada da República Federal da Alemanha e o Instituto Goethe. A entrada será gratuita. O destaque da Mostra é a programação de sábado (27/7). Além disso, o dia será dedicado a três grandes clássicos que o cineasta realizou com o ator Klaus Kinski.