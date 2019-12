Cine Cultura faz programação especial de início de ano com sessões gratuitas

O que era para ser uma programação especial de fim de 2018 no Cine Cultura, teve de se tornar “de início ano”. A mudança aconteceu devido a problemas no projetor, que foram solucionados pela direção do cinema, localizado na Praça Cívica. Assim, grandes obras do cinema serão exibidas gratuitamente entre os dias 11 de fevereiro e 17 de fevereiro.

A mudança também trouxe boas notícias para os cinéfilos. Antes, a mostra duraria cinco dias. Agora, serão sete dias. Por isso, o Cine Cultura receberá alguns filmes mais conhecidos e outros mais obscuros. Certamente, um deles vai te agradar!

Além disso, esta programação também marca o início da parceria do cinema parceria com a Aliança Francesa Goiânia. Conforme divulgado, a empresa irá apoiar com quatro filmes da seleção.

Por fim, para deixar mais divertido, o local terá uma sessão surpresa por dia. Portanto, os filmes que serão revelados ao público apenas antes da exibição.

Ingressos Cine Cultura

Sobretudo, é importante lembrar que apesar do evento ser gratuito, é necessário retirar os ingressos. O Cine Cultura não disponibiliza entradas antecipadas. Ou seja, é recomendado chegar ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência para cada uma das sessões. Além disso, a sala comporta apenas 88 pessoas sentadas. Assim, a direção pede para que se verifique a classificação indicativa de cada filme.

Veja abaixo a programação completa:

11/02 (segunda-feira) – LADRÕES DE BRINQUEDOS

– 15h – “Pacto Sinistro” (Alfred Hitchcock, 1951, 101 min, 16 anos)

– 17h – Sessão Aliança Francesa: “Pickpocket – O Batedor de Carteiras” (Robert Bresson, 1959, 75 min, 14 anos)

– 18h30 – “Quando Explode a Vingança” (Sergio Leone, 1972, 157 min, 16 anos)

– 21h30 – Sessão Surpresa (16 anos)

12/02 (terça-feira) – TRUQUES

– 15h – Sessão Aliança Francesa: “Cléo das 5 às 7” (Agnès Varda, 1962, 90 min, 14 anos)

– 17h – “Feitiço do Tempo” (Harold Ramis, 1993, 101 min, livre)

– 19h – Sessão Aliança Francesa: “Playtime” (Jacques Tati, 1967, 125 min, livre)

– 21h30 – Sessão Surpresa (16 anos)

13/02 (quarta-feira) – LÁ VEM A MORTE

– 15h30 – Sessão Aliança Francesa: “O Salário do Medo” (Henri-Georges Clouzot, 1953, 148 min, livre)

– 18h15 – Sessão surpresa (12 anos)

– 20h – “Fogo Contra Fogo” (Michael Mann, 1995, 170 min, 14 anos)

14/02 (quinta-feira) – CARNES DOCES

– 16h – “Dublê de Corpo” (Brian De Palma, 1984, 114 min, 16 anos)

– 18h30 – Sessão Surpresa (18 anos)

– 21h – “Devassos no Paraíso” (vários autores, 100 min, 18 anos – filmes de fetiche e erotismo)

15/02 (sexta-feira) – COWBOYS DE DROGARIA

– 16h – Sessão Surpresa (14 anos)

– 18h30 – “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975, 185 min, livre)

– 22h – “A Cor do Dinheiro” (Martin Scorsese, 1986, 120 min, 12 anos)

16/02 (sábado) – DOMUS NÃO É WHISKY

– 15h – “Faça a Coisa Certa” (Spike Lee, 1989, 120 min, 14 anos)

– 17h20 – Sessão surpresa (16 anos)

– 19h30 – “O Grande Lebowski” (Irmãos Coen, 1998, 117 min, livre)

– 22h – “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979, 147 min, 16 anos)

17/02 (domingo) – ROBOT MEU AMOR

– 15h – “As Pontes de Madison” (Clint Eastwood, 1995, 134 min, 14 anos)

– 17h30 – Sessão surpresa (14 anos)

– 19h30 – “O Exterminador do Futuro” (James Cameron, 1984, 107 min, 14 anos)

– 21h30 – “RoboCop” (Paul Verhoeven, 1987, 102 min, 16 anos)