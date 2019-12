Com filha, mulher coloca drogas no bolso para entregar a presa, em Mineiros

Uma mulher foi flagrada com drogas no bolso para entregar a uma presa, que cumpre pena no mesmo presídio que o marido dela, recluso na Unidade Prisional de Mineiros. Ela estava acompanhada com a filha no momento do flagrante.

A interceptação foi feita pelos servidores plantonistas quando a mulher chegou ao local juntamente com a filha para visitar o marido. Durante a revista pessoal foi detectado algo no bolso da calça que vestia.

Ao ser questionada pela servidora, ela disse que era um objeto da filha, mas ao retirar para apresentá-lo ficou constatado que o embrulho estava com uma substância semelhante à maconha.

A visitante então informou que o ilícito não seria entregue ao marido, mas sim para uma interna da unidade, a pedido de outro custodiado que também cumpre pena no local.

Ela foi encaminhada, junto com a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia da cidade para as apurações e providências necessárias quanto aos envolvidos.

A direção da UP, pertencente à 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), abriu Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar as responsabilidades e aplicar as sanções previstas em lei.

Os servidores ainda acionaram o Conselho Tutelar da Criança para tomar as providências cabíveis sobre a tutela da menor, que ficou sob a responsabilidade da avó materna.

Além da mulher que colocou drogas no bolso para entregar a presa, em Mineiros, outra escondeu nas partes íntimas, em Formosa

Na quinta-feira (14/11) uma visitante com drogas nas partes íntimas tentou entrar na Unidade Prisional de Formosa. A mulher, de 43 anos, estava com cocaína, fumo e ecstasy. Ela foi flagrada quando os servidores penitenciários realizavam o procedimento de revista pessoal por meio do body scanner em dia de visita.

A mulher estava portando 96 gramas de maconha, 92 gramas de cocaína, 28 gramas de fumo e cerca de 30 comprimidos de Ecstasy. Segundo os servidores, os entorpecentes estavam escondidos nas partes íntimas da mulher que estava no local para visitar seu companheiro que cumpre pena na unidade.

Diante dos fatos, de imediato, a mulher foi conduzida à delegacia do município.