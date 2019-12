Homem aproveita ausência de família para furtar joias e eletrônicos no Natal, em Jataí

Um homem foi preso menos de 24 horas depois de furtar uma residência no município de Jataí, no Sudoeste de Goiás. Ele teria se aproveitado da ausência dos moradores da casa, em razão das festividades do Natal, para furtar na noite da última quarta-feira (25/12), noite de Natal, várias joias, eletrônicos e demais objetos do lugar, como TVs, notebook, secador de cabelo, panela elétrica e até perfumes importados.

Informações do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar dão conta de que o homem identificado somente pelas iniciais R.M.C., vulgo “Paraná”, se aproveitou da viagem que uma família de Jataí fez para celebrar o Natal e furtar vários objetos da casa das vítimas.

Em posse das informações sobre o furto à residência, os policiais militares iniciaram patrulhamento e, em pouco tempo, conseguiram localizar o Paraná. Ao ser abordado, o homem contou para os policiais que havia vendido todos os produtos fruto do furto para outros três homens, identificados como L.A.D.C., M.M.D.S. V.F.D.S.

Todos os objetos furtados em casa de Jataí foram recuperados

A equipe do CPE, então, se deslocou até o endereço informado por Paraná e encontrou os indivíduos que compraram os objetos furtados. Com eles, os policiais conseguiram recuperar tudo o que havia sido furtado da casa da família que havia viajado para o Natal. Conforme a Polícia, os objetivos recuperados foram: duas TVs; um notebook; um videogame; um botijão de gás; uma panela elétrica; uma câmera fotográfica profissional; duas escovas rotativas; um secador de cabelo; um filtro de água; dois vidros de perfume importado; e várias joias.

Diante dos fatos, os integrantes do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar apresentaram os objetos na Delegacia de Polícia para procedimento de devolução aos proprietários de origem, ficando os autores do crime a cargo da autoridade policial para as medidas cabíveis.