Homem é morto com golpes de canivete em comemoração de Natal, em Quirinópolis

Um homem de 43 anos foi morto com golpes de canivete após discussão durante uma comemoração de Natal numa casa em Quirinópolis, município a 290 quilômetros de Goiânia. Um indivíduo, que tentou impedir o crime, também foi ferido pelo objeto cortante e encaminhado para o hospital.

O caso teria ocorrido na madrugada de quarta-feira (25/12), durante uma comemoração natalina. Conforme adiantado por um veículo local, o suspeito e a vítima estavam na porta de uma casa quando uma discussão teve início. O apontado como autor do crime, então, teria adentrado a residência e voltado com um canivete, com o qual golpeou a vítima.

O homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes da chegada do socorro. Quanto ao outro, que tentou impedir o homicídio, também foi ferido e levado para o hospital público municipal. O suspeito do crime se evadiu do local.

Em outro caso, homem foi alvo de mandado de prisão após tentar matar outro com golpes de canivete, em bar de Piracanjuba

A Polícia Civil prendeu no dia 4 de dezembro deste ano um suspeito de tentar matar um homem com canivete em um bar de Piracanjuba. O mandado de prisão temporária foi expedido em desfavor de Márcio Antônio da Silva, de 48 anos, pela prática do crime de tentativa de homicídio.

De acordo com o Delegado Leylton Barros na ocasião, que coordena as investigações, no dia 19 de outubro deste ano a vítima estava em um bar, quando Márcio chegou e eles começaram a conversar.

Após algum tempo de conversa, Márcio sacou um canivete e tentou golpear a vítima no abdômen, mas ele se esquivou e conseguiu desviar do ataque. Diante da cena, o dono do estabelecimento segurou Márcio e evitou que ele concluísse o homicídio.

Em seguida, o agressor evadiu-se do local para rumo incerto e encontrava-se foragido desde então. Diante disso, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado.

Após conclusão do inquérito, ele será remetido ao Poder Judiciário. O homem está preso na Unidade Prisional local; ele já possui passagens criminais por outro crime de homicídio.