Jovem de 25 anos é esfaqueado em frente a Santa Casa de Goiânia

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado pelo menos quatro vezes, no fim da manhã desta quinta-feira (26/12). O crime ocorreu em frente ao Hospital Santa de Misericórdia, na Vila Americano do Brasil, em Goiânia. Ainda não se sabe quem teria atacado o rapaz e qual o motivo da agressão.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a ocorrência foi registrada às 10h46 da manhã desta quinta-feira (26/12). O jovem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido apresentando quatro ferimentos entre o tórax e a barriga, possivelmente causados por uma faca.

A vítima foi socorrida consciente e levada ao Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Campinas. O suspeito deixou o local após o crime. Ainda não se sabe como tudo teria acontecido; a autoria e a motivação crime também são desconhecidas até o momento. O caso será apurado pela Polícia Civil.

Além de jovem esfaqueado em frente a Santa Casa de Goiânia, Goiás registra outro crime semelhante

Um homem de 43 anos foi morto com golpes de canivete após discussão durante uma comemoração de Natal numa casa em Quirinópolis, município a 290 quilômetros de Goiânia. Um indivíduo, que tentou impedir o crime, também foi ferido pelo objeto cortante e encaminhado para o hospital da cidade.

O caso teria ocorrido na madrugada de quarta-feira (25/12), durante uma comemoração natalina. Conforme adiantado por um veículo local, o suspeito e a vítima estavam na porta de uma casa quando uma discussão teve início. O apontado como autor do crime, então, teria adentrado a residência e voltado com um canivete, com o qual golpeou a vítima.

O homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes da chegada do socorro. Quanto ao outro, que tentou impedir o homicídio, também foi ferido e levado para o hospital público municipal. O suspeito do crime fugiu do local.