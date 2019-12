Mulher é encontrada com pescoço cortado e partes carbonizadas, em Goiás

Nesta quarta-feira (25/12) de natal, uma mulher foi encontrada com pescoço cortado e partes carbonizadas, no Bairro Martins, em Rio Verde, na região Sul de Goiás.

A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada através de uma denúncia anônima para comparecer a um local onde foi encontrado um corpo em estado de decomposição.

Quando chegaram ao local, os militares se deparam com uma aglomeração de populares e um corpo caído sobre o solo em um lote baldio.

Diante disso, a PM acionou a Polícia Técnico-Científica para fazer a perícia no local. Ficou constatado que é um corpo feminino e possuía ferimentos na cabeça, estava com a garganta cortada e partes do corpo carbonizadas.

Conforme resultados da perícia, o corpo foi levado ao local já sem vida e incinerado no lote baldio. A perita colheu ainda um cobertos que possivelmente foi utilizado para envolver o corpo, que foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado.

Além da mulher encontrada com pescoço cortado e partes carbonizadas, outro corpo em decomposição foi encontrado na BR-153, em Goiás

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na sexta-feira (22/11) na BR-153, no Km 322, em Rianápolis, na região central do estado.

Os restos humanos foram encontrados por um homem que trabalha com coleta de material reciclável, que ligou imediatamente para polícia.

O corpo já estava em estado avançado de decomposição, o que indica que estaria há meses dentro da mata às margens da rodovia.

Indícios no local apontam que a vegetação no local havia sido queimada recentemente, danificando assim os restos da vítima. Diante disso, não foi possível saber a causa da morte nem o sexo da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) de Ceres fez a retirada do corpo, que vai passar por perícia para saber a identificação e as causas da morte.