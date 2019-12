Perícia coleta 120 digitais para identificar corpo de turista sumido na Chapada

Para identificar o corpo de turista que sumiu na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, a perícia precisou coletar 120 impressões digitais, além de usar técnicas de fervura e reconstrução plástica, devido ao estado avançado de decomposição do corpo. Jacob Vilar Santana, de 31 anos, sumiu no dia 1º de dezembro após ser levado por uma cabeça d’água na região, durante um passeio. O corpo, encontrado na última segunda-feira (23/12), foi liberado à família nesta quarta-feira (25/12).

“A perícia papiloscópica foi muito difícil, pois o corpo estava em estado avançado de decomposição. Coletei 120 impressões digitais para conseguir uma boa”, contou o papiloscopista Luís Carlos Reis, da 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Formosa, responsável pelo exame de identificação.

De acordo com informações da corporação, devido ao estado avançado de decomposição do corpo, foram utilizadas também técnicas de fervura e reconstrução plástica, que possibilitaram confronto das impressões digitais coletadas com as impressões do prontuário civil da vítima. O trabalho de identificação durou menos de 24 horas após a entrada do corpo no Instituto de Medicina Legal (IML).

Corpo de turista que sumiu na Chapada dos Veadeiros é encontrado após 22 dias de buscas

No domingo, dia 1º de dezembro, Jacob Vilar, que é natural de Brasília, mas mora há cerca de um ano em Guarulhos (SP), foi arrastado pela água junto com a namorada no Vale da Lua, durante um passeio. Identificada como Jéssica Carmelo, ela conseguiu se agarrar em uma pedra e foi socorrida.

Após o acidente, o colete salva vidas de Jacob foi encontrado e alguns dias depois uma bermuda usada por ele, reconhecida pela família, foi localizada. Na segunda-feira (23), quando completados 22 dias de buscas, o Corpo de Bombeiros confirmou ao Dia Online que um corpo foi encontrado a aproximadamente 8 quilômetros do leito do rio de Ribeirão São Miguel, afluente do Rio Tocantizinho, abaixo do Vale da Lua. No entanto, somente a Polícia Técnico-Cientifica poderia confirmar se realmente se tratava do corpo de Jacob.