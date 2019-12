PM de folga prende suspeito de roubar comércios em Aparecida de Goiânia

Um homem foi preso, nesta quarta-feira de Natal (25/12), suspeito de roubar um posto de combustível e um supermercado. Ambos os crimes foram cometidos em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Um comparsa dele, identificado como menor de idade, ainda não foi apreendido.

O roubo ao supermercado foi flagrado por câmeras de segurança do local. Pelas imagens é possível ver quando os suspeito chegam em uma motocicleta, sem tirar os capacetes, anunciam o assalto, um deles portando uma arma de fogo e abordam a funcionária do caixa.

Suspeito de roubar comércios em Aparecida de Goiânia aborda vítimas com arma de fogo; vídeo mostra

No momento do ocorrido mais pessoas estavam no estabelecimento, mas o criminosos agiram de forma rápida e sem chamar atenção. Depois de cometer o crime, eles saem tranquilamente do supermercado e vão embora em uma motocicleta de cor azul, que estava estacionada em frente a porta de entrada.

Assista:

Após o crime no supermercado, os suspeitos seguiram para um posto de combustível na mesma região e após cometer o crime no estabelecimento, um deles foi preso pelo policial militar Yan Douglas Barbosa, que estava de folga. O rapaz, identificado como Jonatas Santana Chimenes, estava com uma arma calibre 32 e com munição.

Ao ser preso, ele confessou o roubo ao posto de combustível e ainda relatou que também havia roubado um supermercado na região, usando a mesma roupa, a mesma motocicleta e a mesma arma de fogo. O comparsa dele, identificado como um menor, ainda não foi apreendido.

Suspeito de roubar ambulância do Samu é preso em Goiânia

Também neste feriado de Natal um detento com tornozeleira foi preso suspeito de roubar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Goiânia, e bater com o veículo durante a fuga. Ele teria abordado uma técnica em enfermagem para conseguir pegar a ambulância.

De acordo com informações da Polícia Militar, Eduardo Henrique da Costa Vieira roubou a viatura do Samu no Setor Campinas, após abordar uma técnica em enfermagem. Ele transitou com o veículo por cerca de oito quilômetros até ser localizado pelas equipes policiais.

Durante a fuga, o detento acabou perdendo o controle da viatura e bateu contra um poste. O acidente ocorreu já no Jardim Nova Esperança. Após a batida, ele ainda tentou fugir a pé, correu por três quadras, mas foi alcançado e preso pelos PMs.