Preso homem acusado de colocar fogo em casa de ex devido fim de namoro, em Caldas Novas

De acordo com informações de um veículo local, a prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (26/12) após o acusado colocar fogo na casa de ex-namorada, em Caldas Novas.

A dona da casa não estava no local no momento em que as chamas começaram. O fogo se concentrou na cozinha, mas atingiu o quarto e parte do banheiro. Imagens produzidas por vizinhos da vítima mostram o fogo destruindo parte da casa.

Uma fumaça preta dominou a região. Além disso, testemunhas relatara que não deu tempo de tirar nenhum móvel de dentro da residência.

Conforme levantamento do veículo local, o homem preso por colocar fogo em casa de ex e a vítima tiveram um relacionamento por três meses, mas a mulher resolver se separar.

Não satisfeito com o fim do namoro, o homem decidiu colocar fogo na residência. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para atender a ocorrência.

Além de caso em que homem foi preso após atear fogo em casa de ex, homem ameaça colocar fogo em casa e matar filho, em Catalão

Em novembro deste ano, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu um homem acusado de ameaçar colocar fogo em casa e matar filho de mulher, em Catalão.

Segundo a corporação, o investigado ofendeu os policiais civis com xingamentos e ainda os ameaçou dizendo “quero saber o nome de vocês, eu vou pegar vocês”.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, a prisão aconteceu por meio dos policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Catalão.