Solicitação de vaga para educação especial em Goiás segue até 7 de janeiro

Segue aberto até o dia 7 de janeiro de 2020 o prazo para solicitação de vaga para educação especial na rede estadual de ensino. Nessa modalidade, de acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), são atendidos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação.

A solicitação de vaga para novos alunos deve ser feita por meio do site da pasta: www.matricula.go.gov.br. Os estudantes da educação especial que já estão nas escolas estaduais e querem permanecer e aqueles que já são da rede estadual e querem a transferência para outra escola estadual também têm até 7 de janeiro para renovarem sua matrícula ou para solicitarem a transferência. Nesses dois casos, a Seduc reforça que os pais e/ou responsáveis devem procurar a escola atual do aluno.

O que é preciso para fazer solicitação de vaga para educação especial em Goiás

Para solicitar uma para educação especial em Goiás deve-se acessar o site www.matricula.go.gov.br, munido dos documentos pessoais do estudante do seus pais e ou responsáveis. O solicitante deve preencher os espaços com as seguintes informações: nome completo e a data de nascimento do estudante, o nome completo da mãe, endereço completo, inclusive o número do telefone para contato, o CPF do estudante e ou do responsável, curso, série e turno a ser cursado.

O pai ou responsável deve também informar o nome de três escolas de seu interesse e preferência e a deficiência ou transtorno global de desenvolvimento ou a altas habilidades/superdotação do estudante. Esta informação vai possibilitar à Seduc o preparo e a adequação para melhor atender ao aluno com deficiência.

Confirmação e efetivação da matrícula para educação especial em Goiás

Após solicitação, o interessado deve fazer a confirmação do nome da escola, entre as três preferidas, onde foi disponibilizada a vaga. A confirmação deverá ser feita no mesmo site onde foi feita a solicitação, de 20 a 29 de janeiro de 2020. A Seduc ressalta que após a confirmação do nome da escola, é necessário comparecer à unidade, levando os documentos pessoais do estudante e dos seus pais e ou responsáveis para efetivar a matrícula.

No momento da efetivação da matrícula deverá ser entregue, na secretaria da escola, o laudo médico da deficiência, de transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e ou de altas habilidades/superdotação. O documento é indispensável. Já a matrícula propriamente dita deve ser feita entre 20 e 29 de janeiro.