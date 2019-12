Condutor embriagado invade canteiro central e quase atropela pedestres, em Cachoeira Alta

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu em flagrante um condutor embriagado que invadiu canteiro central e quase atropelou transeuntes em Cachoeira Alta, a 357 quilômetros de Goiânia.

O teste do etilômetro foi realizando no momento da abordagem, tendo como resultado o índice de 0,77 mg/L, constatando a embriaguez.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o flagrante aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26/12), em Cachoeira Alta, quando os policiais militares, por meio da equipe composta pelo Soldado Jean e Soldado Portela, efetuou a prisão de autor de crime de embriaguez ao volante.

Ainda segundo a corporação, os policiais foram informados que um veículo trafegava na área central da cidade de Cachoeira Alta.

Com a atitude, o condutor embriagado colocou em perigo os transeuntes, quando invadiu o canteiro central, quase atropelando transeuntes.

Condutor embriagado estava com a CNH vencida e licenciamento do veículo atrasado

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os policiais de posse das características do veículo, de imediato iniciaram o patrulhamento para localizar o condutor embriagado.

O veículo do preso foi localizado momentos depois e o condutor embriagado foi abordado pela equipe. Os policiais constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Diante da situação os policiais militares convidaram o condutor a se submeter ao teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. Este teve como resultado o índice de 0,77mg/L, constatando a embriaguez do homem.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de Goiás, a corporação também constatou que o licenciamento do veículo estava atrasado, assim como a CNH do homem que estava vencida.

Diante da situação, o condutor embriagado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pela corporação.

Em seguida foi conduzido a Unidade Prisional de Cachoeira Alta.