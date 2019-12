Criminoso invade unidade de saúde e rouba celulares e dinheiro, em Anápolis

Um criminoso invadiu uma unidade de saúde no início da manhã desta sexta-feira (27/12) e roubou celulares e dinheiro das pessoas que estavam no local, em Anápolis.

A unidade de saúde fica localizada no Jardim Suíço, na região central do estado. No momento da ação quatro pessoas estavam no local, elas foram trancadas em um consultório após ter os objetos levados pelo assaltante.

Em depoimento prestado à Polícia Civil de Goiás (PCGO), as vítimas relataram que o crime aconteceu por volta de 7h15 da manhã. conforme relatos, o homem chegou na unidade em uma motocicleta e já desceu anunciando o assalto.

Durante a ação, as vítimas ainda foram ameaças, pois o criminoso havia repetido várias vezes que se as vítimas acionassem a polícia, ele voltaria com outros comparsas.

Após a ação, que durou alguns minutos, o homem fugiu sentido ignorado. A polícia ainda está em diligências para capturá-lo.

Além do criminoso que invadiu unidade de saúde e roubou celulares e dinheiro, em Anápolis, um trio entrou em um supermercado e amarrou as vítimas, em Águas Lindas

No domingo (15/12), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu três pessoas que amarraram e ameaçaram vítimas durante assalto em supermercado. O caso aconteceu na cidade de Águas Lindas de Goiás.

As vítimas informaram que foram abordados por três indivíduos, todos encapuzados, no momento em que estavam fechando o supermercado. Eles foram amarrados pelas mãos e pés com cordas, ameaçados de morte e agredidos.

No local, os policiais não perceberam nenhuma movimentação estranha, porém a equipe desembarcou para averiguar alguma movimentação, momento em que um indivíduo, identificado como Lucas Costa Silva abriu o portão lateral e tentou fugir.

Durante a busca pessoal, foi localizado um carregador de arma de fogo, municiado com 13 munições calibre .40 e um saco plástico contendo 17 cartuchos calibre.40.

Dando continuidade a abordagem, os policiais encontraram na residência, que fica nos fundos do mercado, outro indivíduo, identificado como Rafael Bezerra dos Santos.

Ele também estava com uma arma de fogo, pistola .40, municiada com 16 cartuchos de mesmo calibre.

Em continuidade ao adentramento, a equipe visualizou o terceiro autor, um adolescente identificado por K.D.S., apertando a corda que amarrava as vítimas. O adolescente gritava com as vítimas, os ameaçando de morte.

Na ocasião, os policiais recuperaram o total de R$ 6.537 reais. Além disso, foram recuperados aproximadamente R$ 12 mil reais em mercadorias.