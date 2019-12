Dupla é presa em ponto de ônibus com drogas e simulacro de arma de fogo, em Goianira

Uma dupla foi presa nesta quinta-feira (26/12) em um ponto de ônibus com drogas e simulacro de arma de fogo, em Goianira, Região Metropolitana da capital.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, a equipe estava em patrulhamento pela GO-070 quando avistou dois homens em atitude suspeita na parada de ônibus.

Diante disso, realizou a abordagem dos suspeitos. Durante a revista, os militares encontraram doze porções de maconha com um dos abordados e uma quantia em dinheiro. Em entrevista, ainda foi confirmado que ele era proprietário de um veículo estacionado próximo ao local.

Na busca veicular, foi localizado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Os envolvidos e todo o material localizado foi levado para a Delegacia de Goianira, onde foram autuados em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da dupla presa em ponto de ônibus com drogas e simulacro de arma de fogo, em Goianira, uma família unida no crime foi presa em Águas Lindas

A Polícia Civil prendeu uma família suspeita de tráfico de drogas em Águas Lindas de Goiás. Unidos no crime, quatro da mesma família foram presos: Mulher, esposo, filha e genro.

De acordo com informações, as principais drogas vendidas pela associação criminosa era o lança perfume, conhecida também como Loló, e a maconha. Os traficantes atuavam com frequência em dois bairros de Águas Lindas de Goiás, sendo Jardins da Barragens I e II.

Os quatro envolvidos no crime são: Rosemeire Lopes de Souza, conhecida como “Tia do Loló” e apontada como a líder da associação, Edimar Alves Costa Júnior, seu marido, Mayara Lopes de Souza e Jairo Carvalho de Oliveira, filha e genro da “Tia do Loló”.

Durante buscas na residência de Rosemeire foram encontrados mais de 20 litros de lança perfume, que estavam armazenados em um galão, além de várias garrafas já dosadas nos frascos para a venda. Ainda foram localizadas várias porções de maconha, grande quantia em dinheiro, muitas garrafas vazias, balança de precisão e outros objetos. Com o movimento intenso, a “Tia do Loló” chegava a vender mais de R$ 20 litros de lança perfume por dia.

Já na casa de Mayara e Jairo, os agentes encontraram um tablete de maconha pesando mais de meio quilo, munições calibre .38, balança de precisão e centenas de embalagens usadas para embalar cocaína e maconha.

Em revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38 escondido dentro do sutiã de Mayara, além disso, em um dos quatros da casa foi localizada uma arma de brinquedo. Como Jairo não estava em casa no momento, a polícia começou as diligências pelo bairro e conseguiram efetuar a prisão do suspeito.