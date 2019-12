Em 5 dias, falta de energia afetou serviço de água em 22 cidades goianas

Um nota divulgada pela Sanego, nesta quinta-feira (26/12), mostra que, de acordo com levantamento da empresa, 22 cidades de Goiás ficaram sem o serviço de água, devido a falta de energia nos sistemas de captação. O desabastecimento ocorreu nos últimos cinco dias e afetou o feriado de Natal.

No texto, a Saneago diz ainda que a situação mais crítica ocorreu em Aparecida de Goiânia, que ficou quase 24 horas sem o serviço de energia, com isso foi inevitável o desabastecimento de água em mais de 30 bairros do município, “pois é necessária a energia elétrica para a captação, o bombeamento, o tratamento e a distribuição de água tratada.”

Nos últimos cinco dias, a Saneago listou as cidades afetadas pela falta de energia e consequente falta de água, sendo elas: Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campo Limpo de Goiás, Campinaçu, Caturaí, Crixás, Edeia, Goiânia, Itapuranga, Itumbiara, Joviânia, Novo Gama, Ouro Verde de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Quirinópolis, Rio Verde, Ouroana, Santa Helena de Goiás e Terezópolis de Goiás.

“Interrupção no fornecimento de energia elétrica gera transtornos a toda a população”, diz Saneago após 22 cidades goianas ficarem sem água

Em nota, a empresa lamentou os transtornos causados à população e informou ainda que está tomando as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Leia abaixo na íntegra: