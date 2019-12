Inmet emite alerta de chuvas intensas para este último sábado do ano, em Goiás

De acordo com um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na tarde desta sexta-feira (27/12), o último sábado do ano será de chuvas intensas em quase todo o estado de Goiás.

O aviso de chuvas intensas emitido pelo órgão vale até as 14 horas deste próximo sábado (28/12).

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de chuvas intensas neste última sábado do ano informa que a chuva será entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Além disso, informa que terá ventos intensos de 40 a 60 Km/h com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ainda de acordo com o órgão, o aviso é destinado às áreas Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano

Cuidados

Segundo o alerta emitido pelo Inmet sobre chuvas intensas para este último sábado do ano (28/12), em caso de rajadas de vento é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Vale ressaltar que é bom evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além de alerta de chuvas intensas para este último sábado do ano, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em Goiânia

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de tempo para este sábado (28/12) e domingo (29/12) alerta sobre tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, em Goiânia.

Sobre a temperatura, a previsão para este sábado (28/12) é de máxima de 33°C e mínima de 20°C, com ventos fracos e moderados, com rajadas de vento. A umidade relativa do ar pode chegar a 40%.

Para este próximo domingo (29/12) a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas e possíveis trovoadas isoladas.

Além disso, a máxima pode chegar a 33°C e a mínima a 20°C. A umidade relativa do ar pode chegar a 35%.