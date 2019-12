Pacote com celulares, chips e smartwatch é arremessado em presídio de Itapuranga

Os Servidores de uma Unidade Prisional (UP) evitaram a entrada de um pacote com celulares, chips e smartwatch arremessado em presídio de Itapuranga, nesta sexta-feira (27/12).

De acordo com a direção da UP, que integra a 2ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os servidores perceberam uma movimentação suspeita dos detentos e resolveram verificar a situação.

Diante disso, os agentes buscaram auxílio das câmeras de monitoramento da unidade e avistaram os detentos tentando pegar os materiais ilícitos. A pessoa que jogou o embrulho não foi identificada.

Os objetos foram jogados de fora do presídio em direção ao telhado do local. No pacote foram encontrados quatro celulares, carregadores, um chip de operadora e um smartwatch.

De imediato, os servidores pegaram o pacote arremessado antes que chegasse ao destino final. Os objetos foram apreendidos e encaminhados para as autoridades competentes para as devidas providências.

A direção informou que abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e aplicar as devidas sanções disciplinares aos destinatários, em conformidade com a Lei de Execução Penal (LEP).

Além do pacote com celulares, chips e smartwatch arremessado em presídio de Itapuranga, outros ilícitos foram jogados no presídio de Edéia

Os Servidores da Unidade Prisional (UP) de Edeia interceptaram drogas e celulares que foram arremessados por cima do muro na terça-feira (17/12).

De acordo com a direção da unidade, pertencente à 5ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os servidores avistaram o lançamento do pacote e conseguiram fazer a interceptação antes de chegar ao destino final.

Dentro do embrulho foram encontrados dois celulares e uma porção de substância análoga à maconha, que foi jogado em direção a uma das alas do local.

Conforme a direção, foram abertos procedimentos administrativos internos para apuração dos fatos e, após averiguações, serão aplicadas as devidas sanções disciplinares, conforme a lei, aos destinatários dos ilícitos.

Os objetos foram apreendidos e estão à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.