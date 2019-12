PM encontra plantação de maconha em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) encontrou, na manhã desta sexta-feira (27/12), uma plantação de maconha no Setor Jardim Real, em Goiânia.

No local, os policiais militares encontraram dezenas de pés de maconha. Também foram encontradas iluminação improvisada, climatizador e insumos para o plantio da droga.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio de uma denúncia as equipes de Giro Comando e Giro Bravo encontraram uma plantação de maconha que funcionava dentro de uma residência no Setor Jardim Real, em Goiânia.

Ainda segundo a Polícia Militar, as equipes foram até o local para averiguação e no momento em que entraram na residência um indivíduo pulou o muro dos fundos e fugiu pela mata.

Foram encontradas dezenas de pés de maconha, além de iluminação, climatizador e demais insumos para o plantio e crescimento da droga.

Além de plantação de maconha em Goiânia, PM encontrou pés de maconha em outra residência

Em outubro deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu o dono de uma plantação de maconha, localizada em Goiás.

Segundo a corporação, no local foram encontradas armas de fogo, munições e cerca de 270 mudas de maconha, que eram cultivadas pelo preso.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, a prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (21/10), quando uma patrulha rural foi até uma reintegração de posse na Fazenda Coqueiro, Região dos Pireneus.

No local os policiais militares encontraram o senhor José que foi indagado sobre a existência de arma ou substância entorpecente em sua casa.

O dono da plantação de maconha negou a denúncia e ainda negou que possuía qualquer coisa ilícita. Porém, quando os policiais realizaram a busca domiciliar foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 32 com cinco munições intactas.