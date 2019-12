Preso suspeito de participar de homicídio de dono de pit dog, em Jataí

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) prendeu, nesta quinta-feira (26/12), um suspeito de participar do homicídio do dono de um pit dog, em Jataí. O suspeito estava em sua residência, no Setor Santa Lúcia.

O crime aconteceu no último dia 8 de dezembro, quando Israel Coelho da Silva, comerciante proprietário do pit dog localizado na Vila Palmeiras, foi assassinado a tiros durante a noite.

O mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor de José Alves Ferreira Neto, de 18 anos. Conforme as investigações, José e outros dois homens realizaram a ação, que foi flagrada pelas câmeras de segurança.

Um dos suspeitos efetuou um disparo contra a vítima no momento que ele tentou reagir à ação criminosa. O crime teria sido motivado por causa de um portão que, supostamente, teria sido derrubado pelo filho do comerciante e outras pessoas.

Durante as investigações ainda ficou constatado que José ainda cometeu uma tentativa de homicídio contra Abeir Cotrin da Silva, de 31 anos, no Setor Jardim Goiás. Esta teria sido motivada por uma dívida que Abeir tinha com o autor. A arma utilizada teria sido subtraída do comerciante baleado momentos antes.

Além de preso o suspeito de participar de homicídio de dono de pit dog, em Jataí, outros dois foram presos por matar homem às margens de rio, em Piracanjuba

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, na segunda-feira (9/12), dois homens acusados de homicídio. A dupla teria matado um homem às margens do lago de Piracanjuba.

Segundo a corporação a vítima estaria envolvida em um assassinato que aconteceu horas antes na Praça Central de Piracanjuba.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) por meio da Delegacia de Piracanjuba que cumpriu os mandados de prisão temporária em desfavor de Gustavo Gomes Ferreira, de 21 anos, e Ryan Kairo da Silva Fonseca, de 19 anos, pela prática dos crimes de homicídio qualificado.

Segundo informações da corporação, na noite do dia 27 de outubro deste ano a vítima, identificada como Matheus Martins Silva, de 20 anos, foi assassinado com diversos tiros. Os autores dos disparos estavam em uma motocicleta.

O assassinato provocou comoção e revolta nos moradores de Piracanjuba, pois o crime aconteceu às margens do lago de Piracanjuba.