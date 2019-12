Prorrogação: Força Nacional atua em Goiânia até junho de 2020

Equipes da Força Nacional atuam em Goiânia e demais cidades brasileiras atendidas pelo programa “Em Frente Brasil”, de enfrentamento a crimes violentos, até 24 de junho de 2020. A prorrogação de 180 dias foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27/12). Ao fim do prazo, a portaria nº 923 ainda poderá ser prorrogada.

Segundo o MJSP, de 30 de agosto, lançamento do programa, ao dia 7 de dezembro, a integração entre as forças de segurança federais, estaduais e municipais resultou na queda de 43,5% nos homicídios em Ananindeua , Cariacica, Goiânia, Paulista e São José dos Pinhais, cidades atendidas pelo “Em Frente Brasil”. O número de roubos nessas cinco cidades caiu 28,7%.

Atuação da Força Nacional em Goiânia

No dia 30 de agosto, foi lançado oficialmente em Goiânia o projeto Em Frente Brasil, que traz um contingente de homens da Força Nacional para auxiliar no combate à criminalidade da capital. O projeto, lançado pelo Ministério da Justiça em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), tende a ser expandido também para o Entorno do Distrito Federal (DF).

Os 100 militares da Força Nacional vão atuar nas regiões Oeste e Noroeste da capital, onde os índices de criminalidades são maiores. Eles chegaram em Goiânia no dia 23 de agosto. O foco do projeto é diminuir os homicídios, mas a tropa vai atuar contra todos os tipos de crime.

Do total de integrantes da Força Nacional que chegaram em Goiânia, 80 farão o trabalho de policiamento ostensivo e os outros 20 atuarão nas investigações criminais. Eles serão deslocados para 20 bairros das regiões oeste e noroeste da capital que possuem índices de criminalidade maiores.

A portaria publicada no Diário Oficial da União autoriza o uso da Força Nacional nos estados especificados, nas respectivas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).