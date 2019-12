Quase três meses após crime, dois são presos por homicídio, em Novo Gama

Os policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) efetuaram a prisão de dois jovens de homicídio, em Novo Gama. A prisão aconteceu quase três meses após o crime.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta quinta-feira (26/12) expedidos em desfavor de G.S.J.S, de 19 anos, e P.J.A.S, de 18 anos. Eles são suspeitos de participar do homicídio de E.F.A, de 19 anos, ocorrido no dia 30 de setembro, no Residencial Brasília, em Novo Gama.

De acordo com as investigações, no dia do crime os dois investigados estavam acompanhados de um terceiro suspeito, João Vitor Pereira da Silva dos Santos, de 21 anos.

Os três teriam armado uma emboscada para a vítima durante a noite em uma rua e, enquanto um deles olhava para verificar se alguém se aproximava, os outros dois efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu ainda no local.

Os dois indiciados presos foram recolhidos no Presídio de Novo Gama. Já o terceiro suspeito, João Vitor Pereira da Silva Santos, ainda está foragido.

Além dos dois presos por homicídio quase três meses após crime, em Novo Gama, outros foram presos pelo mesmo crime, em Goianésia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Goianésia, prendeu membros de facção uma criminosa suspeitos de cometer cinco homicídios na cidade de Goianésia, a 178 quilômetros de Goiânia.

A ação foi batizada de Operação Lex Terram, que investiga uma organização criminosa que teriam cometido pelo menos cinco homicídios em 2019.

Os mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de Breno Cesário de Oliveira Mendes, conhecido como”Satan”, que atualmente cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima de Planaltina de Goiás-GO, e Renato Silva Pereira, que cumpre pena na unidade prisional de Goianésia.

Além deles, outros dois estavam em liberdade, sendo Carlos Magno Aquino Nunes, conhecido como panda, e Gustavo Camilo dos Santos , conhecido como pajé. Ambos foram presos em suas residências.